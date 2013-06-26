Жеребкування Євроліги: Найкращий клуб України - у четвертому кошику

Директорат Євроліги завершив процедуру розподілу команд - учасниць найпрестижнішого баскетбольного турніру Старого світу за кошиками напередодні жеребкування, згідно з яким чемпіон України «Будівельник» потрапить до четвертого кошика, повідомляє сайт eurobasket.com.

За даними авторитетного сайту, команди розділять на шість кошиків, відповідно до їх виступів у останніх трьох сезонах євротурнірів. За правилами жеребкування, на першому етапі не можуть потрапити до однієї групи дві команди з однієї країни.

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Таким чином, кошики мають такий вигляд: 1 – «Барселона», «Олімпіакос», «Панатінаїкос», «Реал» (Мадрид); 2 – «Маккабі» (Тель-Авів), ЦСКА (Москва), «Монтепаскі», «Анадолу Ефес»; 3 – «Басконія», «Унікаха», «Фенербахче», «Жальгиріс»; 4 – «Галатасарай», «Локомотив-Кубань», «Будівельник», «Бамберг»; 5 – «Армані Джинс», «Партизан», «Црвена Звєзда», «Стелмет»; 6 – «Баварія», «Нантерр», «Страсбург», переможець кваліфікаційного турніру.

Жеребкування пройде 4-го липня в Барселоні.