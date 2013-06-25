Тенісист Долгополов виграв перший матч Вімблдону

Як повідомляє офіційний сайт змагань, суперником найкращого тенісиста України (24-й номер світового рейтингу) у стартовому матчі найпрестижнішого тенісного змагання в світі був португалець Гаштао Еліаш.

Матч тривав менше двох годин, що є вкрай малим тимчасовим показником для змагань серії «Великого шолома». Долгополов використав мінімально можливу кількість сетів для перемоги - три з п'яти. І проблеми в українця виникли тільки у другій партії. Але й тут він на тай-брейку був сильнішим - 6:1, 7:6, 6:2.

Як повідомляв УНІАН, раніше свої матчі першого кола виграли Сергій Стаховський та Леся Цуренко. Таким чином, у другий раунд Вімблдону-2013 потрапили відразу три з чотирьох представників України. Лише Еліна Світоліна вже в першому матчі поступилася француженці Маріон Бартолі і вибула з подальшої боротьби.