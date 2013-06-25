На чемпіонаті України з шахів з'явилася трійка лідерів

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у сьогоднішньому турі відразу три партії з шести завершилися результативно.

На тему: На чемпіонаті України з шахів з'явився другий лідер

Герой дня Криворучко чорними грав з найдосвідченішим і гідним суперником Павлом Ельяновим і несподівано зумів створити для себе виграшне становище, змусивши опонента здатися. У двох інших партіях перемоги були передбачуваніші. Станіслав Богданович білими обіграв Андрія Баришпольця, а Андрій Волокітін, хоч і грав чорними, зумів довести свою перевагу над занадто деморалізованим в цьому турнірі аутсайдером Валерієм Неверовим, який в 10 партіях набрав лише одне очко.

У свою чергу, лідери змагань Пономарьов та Коробов в очному протистоянні втратили по пів-очка - нічия. Також мирно завершили свої дуелі Захар Єфименко - Олександр Арещенко і Мартін Кравцов - Олександр Моїсеєнко.

Таким чином, після десяти турів у Криворучка, Пономарьова та Коробова по 6,5 очка. На четвертому місці Моїсеєнко набрав на пів-бала менше - 6.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат України з шахів у Києві проходить з 15 по 26 червня.