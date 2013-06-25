Український гімнаст став срібним призером етапу Кубка світу

Як повідомили УНІАН в Національному олімпійському комітеті України, в опорному стрибку Радівілов піднявся на другу сходинку п’єдесталу з результатом 14.837 бала. Він поступився Енріке Сепулведа із Чилі.

У вправах на кільцях українцю до нагороди не вистачило п’ять сотих бала, його обійшов аргентинець Федеріко Молінарі, який посів третє місце.