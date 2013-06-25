Український гімнаст став срібним призером етапу Кубка світу
17:03, 25 червня 2013Спорт
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Український гімнаст Ігор Радівілов здобув срібну медаль на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики, який напередодні завершився у Португалії.
Ігор Радівілов здобув срібло / Фото : dsmsu.gov.ua
Як повідомили УНІАН в Національному олімпійському комітеті України, в опорному стрибку Радівілов піднявся на другу сходинку п’єдесталу з результатом 14.837 бала. Він поступився Енріке Сепулведа із Чилі.
У вправах на кільцях українцю до нагороди не вистачило п’ять сотих бала, його обійшов аргентинець Федеріко Молінарі, який посів третє місце.
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