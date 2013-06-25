Найкращий футболіст України не повернувся в табір Шахтаря
Мхітарян не з'явився на збір команди.
Вірменський півзахисник "Шахтаря" Генріх Мхітарян не прибув на тренувальний збір команди.
Про це повідомив генеральний директор "гірників" Сергій Палкін, інформує ТСН.
"Прояснилося тільки те, що у понеділок ввечері він не з'явився на збір "Шахтаря", хоча зобов'язаний був це зробити. З якої причини - ми не знаємо. Якщо Мхітарян найближчим часом в команді не з'явиться, доведеться його штрафувати", - сказав Палкін.
Палкін стверджує, що ніяких переговорів між "Шахтарем" та "Ліверпулем", куди "сватають" вірменина, не було. "Немає в нього ніяких контактів з "Ліверпулем"! Упевнений, що повідомлення про переговори Мхітаряна з цим клубом - всього лише чутки. У "Шахтар" від "Ліверпуля" пропозиції з приводу Мхітаряна не надходило", - пояснив гендиректор "Шахтаря".
Як відомо, "Шахтар" володіє 50% прав на Мхітаряна, а друга половина належить одному з засновників донецького "Металурга" Олегу Мкртчану.