Найкращий футболіст України не повернувся в табір Шахтаря

Вірменський півзахисник "Шахтаря" Генріх Мхітарян не прибув на тренувальний збір команди.

Про це повідомив генеральний директор "гірників" Сергій Палкін, інформує ТСН.

"Прояснилося тільки те, що у понеділок ввечері він не з'явився на збір "Шахтаря", хоча зобов'язаний був це зробити. З якої причини - ми не знаємо. Якщо Мхітарян найближчим часом в команді не з'явиться, доведеться його штрафувати", - сказав Палкін.

Палкін стверджує, що ніяких переговорів між "Шахтарем" та "Ліверпулем", куди "сватають" вірменина, не було. "Немає в нього ніяких контактів з "Ліверпулем"! Упевнений, що повідомлення про переговори Мхітаряна з цим клубом - всього лише чутки. У "Шахтар" від "Ліверпуля" пропозиції з приводу Мхітаряна не надходило", - пояснив гендиректор "Шахтаря".

Як відомо, "Шахтар" володіє 50% прав на Мхітаряна, а друга половина належить одному з засновників донецького "Металурга" Олегу Мкртчану.