У команді з ралі-рейдів розповіли, як загинув їх лідер Нестерчук

Лідер української команди з ралі-рейдів Sixt Ukraine Вадим Нестерчук трагічно загинув у пустелі в Об'єднаних Арабських Еміратах під час підготовки до ралі «Шовковий шлях 2013».

Про це УНІАН повідомив прес-секретар команди Сергій Силін.

За попередньою версією, смерть українського гонщика настала внаслідок теплового удару і зневоднення організму. Точну причину буде оголошено пізніше.

Трагедія сталася в другій половині дня у понеділок 24 червня. «Після тривалого тренування в пустелі автомобіль команди загруз у піщаній пастці. Після невдалих спроб вибратися з піску автомобіль вийшов з ладу. Вадим Нестерчук прийняв рішення вирушити за допомогою до найближчої траси. Свого напарника, місцевого жителя, з яким проходило тренування, Вадим залишив поряд з автомобілем і відправив GPS координати місцерозташування авто. Пізніше Нестерчук також відправив координати свого місцерозташування біля траси», - йдеться в повідомленні.

Рятувальна група, яка допомагає організовувати тренування в пустелі, одержавши координати, відразу ж поспішила на допомогу українському гонщикові. Проте прибувши на місце, зазначене Нестерчуком, знайшла його вже без ознак житття, повідомляється на офіційному сайті команди Dakar.net.ua.

Вдалося врятувати другого учасника тренування, але лікарі повідомили, що, запізнившись ще на півгодини, врятувати його було б неможливо, додали в команді.

Після репатріації тіла Нестерчука до України буде оголошено дату прощання з українським спортсменом, повідомив прес-секретар.

«Пустеля Руб Ель Халі була улюбленим місцем Нестерчука для тренувань перед відповідальними гонками. Дізнавшись про трагічну новину, ралісти та інші спортсмени з різних країн висловили свої співчуття сім'ї, близьким і команді Вадима Нестерчука», - наголошується в повідомленні.

Вадиму Нестерчуку було 42 роки. У нього залишилися дружина і двоє дітей.

Вадим Нестерчук був відомий в Україні не лише як спортсмен, а й як бізнесмен. Він був керівником прокатної і лізингової компанії SIXT (Україна). На початку 2013 року заснував міжнародний благодійний фонд імені Івана Богуна.

Свою спортивну, ралійну кар'єру Нестерчук почав у 2007 році. Брав участь у таких відомих спортивних змаганнях як «Дакар», етапах Кубка Світу, російських і українських гонках.