На чемпіонаті України з шахів з'явився другий лідер

У Києві в понеділок завершився дев'ятий тур чемпіонату України з шахів, за підсумками якого в турнірній таблиці з'явився другий лідер - до Руслана Пономарьова на першій сходинці приєднався Антон Коробов.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у дев'ятому турі змагань дві з шести партій завершилися результативно.

Коробов, який був на другому місці, білими обіграв Андрія Баришпольца, який знаходився внизу турнірної таблиці. У свою чергу, Олександр Арещенко, що йшов на сьомому місці, також білими був сильнішим за аутсайдера турніру Валерія Неверова, який за дев'ять турів набрав лише 1 бал.

Інші чотири партії закінчилися внічию. Так зіграли Мартін Кравцов - Станіслав Богданович, Олександр Моїсеєнко - Захар Єфименко, Андрій Волокітін - Павло Ельянов, Юрій Криворучко - Руслан Пономарьов.

Таким чином, після 9 турів, у Пономарьова і Коробова по 6 балів. У Криворучка і Моїсеєнка, які посідають третє-четверте місця - по 5,5 бали.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат України з шахів проходить у Києві з 15 по 26 червня.