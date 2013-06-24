Українські тенісисти успішно стартували на Уїмблдонському турнірі

Як передає кореспондент УНІАН, у матчі першого кола Стаховський упевнено обіграв Рожеріо Дутра-Сілву з Бразилії: 6:4, 6:0, 6:4.

Наступним суперником українця стане переможець зустрічі між швейцарцем Роджером Федерером і Віктором Ханеску з Румунії.

У свою чергу, Цуренко упевнено обіграла Лару Арруабаррено-Весіно з Іспанії: 6:1, 6:3.

Наступна суперниця українки визначиться у матчі між Варварою Лепченко (США) і Євою Бірнеровою з Чехії.

Відзначимо також, що сьогодні пізно увечері Еліна Світоліна зіграє з француженкою Маріон Бартолі. А у вівторок, 25 червня, у боротьбу вступить найкращий тенісист України Олександр Долгополов.

Як повідомляв УНІАН, найпрестижніший у світі тенісу Уїмблдонський турнір цього року триватиме з 24 червня по 7 липня.