Збірна України з легкої атлетики стала шостою на чемпіонаті Європи

Як повідомляє офіційний сайт змагань, українські атлети в підсумковому протоколі набрали 291,5 бала.

Наша команда суттєво поступилася чемпіонам Європи з Росії, а також командам Німеччини, Великої Британії, Франції і Польщі.

Відзначимо, що на минулому чемпіонаті Європи, який відбувся два роки тому, українські атлети посіли третє місце. Таким чином, результати нинішнього турніру стали для команди кроком назад.

Командний чемпіонат Європи проходив у Великій Британії 22-23 червня.