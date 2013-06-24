Збірна України з легкої атлетики стала шостою на чемпіонаті Європи
14:59, 24 червня 2013Спорт
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В англійському місті Гейтсхед завершився командний чемпіонат Європи з легкої атлетики, за підсумками якого збірна України посіла шосте місце.
Чемпіоном Європи з легкої атлетики стала збірна Росії / Фото: vipticket.ru
Як повідомляє офіційний сайт змагань, українські атлети в підсумковому протоколі набрали 291,5 бала.
Наша команда суттєво поступилася чемпіонам Європи з Росії, а також командам Німеччини, Великої Британії, Франції і Польщі.
Відзначимо, що на минулому чемпіонаті Європи, який відбувся два роки тому, українські атлети посіли третє місце. Таким чином, результати нинішнього турніру стали для команди кроком назад.
Командний чемпіонат Європи проходив у Великій Британії 22-23 червня.
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