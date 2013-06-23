У чемпіонаті України з шахів загострилася боротьба за лідерство

Перемоги чорними фігурами здобули Антон Коробов та Олександр Моїсеєнко, що впритул наблизилися до лідера змагань Руслана Пономарьова.

Як передає кореспондент УНІАН, Моїсеєнко виграв у Валерія Неверова, який посідає останнє місце з одним набраним очком, а Коробов був сильнішим за Станіслава Богдановича, який перебуває також знизу таблиці (8-е місце).

Інші партії дня завершилися внічию. Так зіграли Пономарьов - Андрій Волокітін, Андрій Баришполець - Юрій Криворучко, Павло Ельянов - Олександр Арещенко.

Після восьмого туру на рахунку Пономарьова 5,5 балів. На півбала від лідера відстають Криворучко, Коробов та Моїсеєнко - по 5 очок.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат України з шахів у Києві проходить з 15 по 26 червня.