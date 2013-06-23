Голова Газпрому: Турнір чотирьох - перший крок до Об'єднаного чемпіонату РФ і України

Голова правління "Газпрому" Олексій Міллер підкреслив, що майбутній товариський турнір за участю "Зеніта", "Спартака", київського "Динамо" і "Шахтаря", який стартує 27 червня, стане першим кроком на шляху до об'єднання чемпіонатів, передає Спорт-Експрес.

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- Ми домовилися провести такий чемпіонат у міжсезоння між російськими та українськими клубами, тому що інтерес до подібного турніру, як і до Об'єднаного чемпіонату, дуже високий як у російських, так і в українських клубів. Можу сказати, що це тільки перший крок на шляху в Об'єднаному чемпіонату, - підкреслив Міллер.

Як відомо, футбольна громадськість України неодноразово висловлювалася проти ідеї об'єднання національних чемпіонатів.