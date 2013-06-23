Чемпіон світу з футболу став на бік бразильських маніфестантів

Колишній нападаючий збірної Бразилії Ромаріо, який на даний час є конгресменом, заявив, що справжнім президентом його країни є Міжнародна федерація футболу (ФІФА). У період з 15 по 30 червня в Бразилії проходить Кубок Конфедерацій. У зв`язку з цим жителі країни влаштовують масові акції протесту.

Переможець чемпіонату світу-1994 заявив, що Бразилія витратила на підготовку до світової першості 2014 року в два рази більше, ніж Німеччина в 2006-му і ПАР - в 2010-му.

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”Вони знущаються за рахунок громадської казни, не проявляють поваги, - наводить слова Ромаріо ІТАР-ТАРС. - На гроші, витрачені на підготовку до чемпіонату світу 2014 року, можна було побудувати вісім тис шкіл, або купити 39 тис шкільних автобусів, або створити 28 тис спортивних майданчиків по всій країні. Засоби, які пішли на будівництво стадіону ”Мане Гаррінча”, можна було витратити на будівництво 150 тис нових будинків для сімей з низьким доходом. Я кажу про це не як футболіст, не як політик, а як громадянин Бразилії . Ми витратили 1,5 млрд реалів на будівництво стадіону. Він гарний? Так. Практичний? Не зовсім. Справжнім президентом Бразилії є ФІФА. Ця організація прийшла в нашу країну, ставши державою всередині держави. ФІФА отримає прибуток у розмірі чотирьох млрд реалів, один млрд повинен піти на податки. Але вона нічого не заплатить. Чиновники з цієї організації прийшли в нашу країну і влаштували цирк. Вони нічого не витрачають, але заберуть з собою все ”.

Чемпіонат світу з футболу відбудеться в Бразилії в 2014 році. Ігри турніру пройдуть на 12 нових стадіонах. На їх будівництво і реконструкцію було витрачено 28 млрд реалів (12,9 млрд доларів - УНІАН).