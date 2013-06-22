Після сьомого туру лідерство в чемпіонаті України з шахів зберіг Пономарьов

У Києві завершився сьомий тур чемпіонату України з шахів, в рамках якого лідери змагань завершили свої партії внічию.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за підсумками туру перше місце зберіг киянин Руслан Пономарьов, який сьогодні грав чорними і поділив очко з Олександром Арещенком.

Також внічию завершили свої партії Олександр Моїсеєнко та Павло Ельянов, Юрій Криворучко та Антон Коробов, Захар Єфименко і Станіслав Богданович, Андрій Волокітін та Андрій Баришполець.

Єдиною партією, яка принесла сьогодні результат стала дуель Мартін Кравцов - Валерій Невєров, де перемоги домігся Кравцов, який грав білими, - 1:0.

Таким чином, після семи турів на рахунку лідера змагань Пономарьова 5 балів. У Криворучка - 4,5. Третє місце ділять Моїсеєнко, Єфименко, Коробов і Ельянов - по 4 очки.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат України з шахів проходить у Києві з 15 по 26 червня.