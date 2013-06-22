Українські стрибуни у воду виграли бронзу на чемпіонаті Європи
21:39, 22 червня 2013Спорт
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Українські стрибуни у воду виграли бронзову медаль чемпіонату Європи.
Олександр Горшковозов та Дмитро Меженський / Фото: cska.kiev.ua
Олександр Горшковозов та Дмитро Меженський посіли третє місце на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, в дисципліні синхронні стрибки з вишки.
Як повідомляє офіційний сайт змагань, український дует набрав у сумі за шість стрибків 436,86 бали.
Чемпіонами Європи стали стрибуни з Німеччини Патрік Хаусдінг і Саша Кляйн з результатом 463,20 бала, випередивши на 4,44 бала срібних призерів - росіян Віктора Мінібаєва та Артема Чесакова (458,76).
Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи зі стрибків у воду триватиме в німецькому Ростоку до 23 червня.
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