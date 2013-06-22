Українські стрибуни у воду виграли бронзу на чемпіонаті Європи

Олександр Горшковозов та Дмитро Меженський посіли третє місце на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, в дисципліні синхронні стрибки з вишки.

Як повідомляє офіційний сайт змагань, український дует набрав у сумі за шість стрибків 436,86 бали.

Чемпіонами Європи стали стрибуни з Німеччини Патрік Хаусдінг і Саша Кляйн з результатом 463,20 бала, випередивши на 4,44 бала срібних призерів - росіян Віктора Мінібаєва та Артема Чесакова (458,76).

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи зі стрибків у воду триватиме в німецькому Ростоку до 23 червня.