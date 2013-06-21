Конголезець Мбокані став гравцем київського «Динамо»

27-річний футболіст розпочне підготовку до нового сезону у складі «Динамо» після повернення команди з підготовчого збору в Австрії, повідомляє офіційний сайт Динамо.

Зазначимо, що про термін, на який підписаний контракт з футболістом, офіційний сайт київського клубу не повідомляє, проте раніше бельгійські ЗМІ поширили інформацію, що йдеться про чотирирічну угоду.