Конголезець Мбокані став гравцем київського «Динамо»

23:05, 21 червня 2013
Спорт
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Сьогодні ФК «Динамо» (Київ) підписав контракт з нападаючим бельгійського клубу «Андерлехт» і збірної Конго Дьємерсі Мбокані.

27-річний футболіст розпочне підготовку до нового сезону у складі «Динамо» після повернення команди з підготовчого збору в Австрії, повідомляє офіційний сайт Динамо.

Зазначимо, що про термін, на який підписаний контракт з футболістом, офіційний сайт київського клубу не повідомляє, проте раніше бельгійські ЗМІ поширили інформацію, що йдеться про чотирирічну угоду.

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