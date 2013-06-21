Конголезець Мбокані став гравцем київського «Динамо»
23:05, 21 червня 2013Спорт
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Сьогодні ФК «Динамо» (Київ) підписав контракт з нападаючим бельгійського клубу «Андерлехт» і збірної Конго Дьємерсі Мбокані.
27-річний футболіст розпочне підготовку до нового сезону у складі «Динамо» після повернення команди з підготовчого збору в Австрії, повідомляє офіційний сайт Динамо.
Зазначимо, що про термін, на який підписаний контракт з футболістом, офіційний сайт київського клубу не повідомляє, проте раніше бельгійські ЗМІ поширили інформацію, що йдеться про чотирирічну угоду.
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