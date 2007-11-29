Результати 5-го туру Ліги чемпіонів (розширена)

Закінчилися сьогоднішні 8 матчів Ліги чемпіонів УЄФА.

Група A. Бешикташ - Олімпік 2:1 (Тельо 27, Бобо 88 - Тайво 65), Ліверпуль - Порту 4:1 (Торрес 19, 78, Джеррард 84 пен., Крауч 87 - Лісандро 33)

Тепер Порту має 8 очок, Ліверпуль і Олімпік - по 7, Бешикташ - 6. Тільки матчі Олімпік - Ліверпуль і Порту - Бешикташ 11 грудня здатні розв’язати цю турнірну інтригу.

Група B. Русенборг - Челсі 0:4 (Дрогба 8, 20, Алекс 40, Коул 73; з 68-ї хвилини замість Дрогба грав Шевченко), Валенсія - Шальке-04 0:0

Челсі з 11 очками - вже у фіналі, Русенборг (7) і Шальке (5) 11 грудня вирішать питання між собою, Валенсія (4) спробує здобути собі третє місце у грі з Челсі.

Група C. Вердер - Реал 3:2 (Розенберг 5, Саного 40, Хунт 58 - Робіньо 14, ван Ністелрой 71), Лаціо - Олімпіакос 1:2 (Пандес 30 - Галлетті - 35, Ковачевич 64)

Реал і Олімпіакос - по 8 очок, Вердер - 6, Лаціо - 5. Все ще можливо: Реалу грати з Лаціо, Олімпіакосу з Вердером.

Група D. Бенфіка - Мілан 1:1 (Максі Перейра 20 - Пірло 15), Селтік - Шахтар 2:1 (Ярошик 45, Донаті 90+2 - Брандао 4)

Мілан - 10 очок, а Селтік - 9 і вони гратимуть між собою. У Шахтаря - 6, Бенфіки - 4. Шанс у Шахтаря ще є.

Нагадаємо, що 12 грудня в останньому матчі групового турніру грають (у дужках - набрані очки):

Группа E. Рейнджерс (7) - Ліон (7), Барселона (11) - Штутгарт (3)

Группа F. Рома (10) - МЮ (15), Спортинг (4) - Динамо (0)

Группа G. ПСВ (7) - Інтер (12), Фенербахче (8) - ЦСКА (1)

Группа H. Арсенал (10) - Стяуа (1), Славія (5) - Севілья (12)