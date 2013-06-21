ФФУ звільнила головного тренера юнацької збірної U-19

Юрій Мороз звільнений з посади головного тренера збірної України з футболу (вік гравців до 19 років).

Як сьогодні повідомили УНІАН у Федерації футболу України, у червні закінчився контракт ФФУ з Морозом.

На даний час посада старшого тренера юнацької збірної U-19 є вакантною.