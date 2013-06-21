ФФУ звільнила головного тренера юнацької збірної U-19
18:25, 21 червня 2013Спорт
516
На даний час посада старшого тренера юнацької збірної U-19 є вакантною.
Юрій Мороз звільнений
Юрій Мороз звільнений з посади головного тренера збірної України з футболу (вік гравців до 19 років).
Як сьогодні повідомили УНІАН у Федерації футболу України, у червні закінчився контракт ФФУ з Морозом.
На даний час посада старшого тренера юнацької збірної U-19 є вакантною.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter