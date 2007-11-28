Результати 5-го туру Ліги чемпіонів

Селтік вирвав перемогу на 90+2 хвилині

Закінчилися сьогоднішні 8 матчів Ліги чемпіонів УЄФА. Група A. Бешикташ - Олімпік 2:1 (Тельо 27, Бобо 88 - Тайво 65), Ліверпуль - Порту 4:1 (Торрес 19, 78, Джеррард 84 пен., Крауч 87 - Лісандро 33) Група B. Русенборг - Челсі 0:4 (Дрогба 8, 20, Алекс 40, Коул 73; з 68-ї хвилини замість Дрогба грав Шевченко), Валенсія - Шальке-04 0:0 Група C. Вердер - Реал 3:2 (Розенберг 5, Саного 40, Хунт 58 - Робіньо 14, ван Ністелрой 71), Лаціо - Олімпіакос 1:2 (Пандес 30 - Галлетті - 35, Ковачевич 64) Група D. Бенфіка - Мілан 1:1 (Максі Перейра 20 - Пірло 15), Селтік - Шахтар 2:1 (Ярошик 45, Донаті 90+2 - Брандао 4)

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