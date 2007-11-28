Закінчився перший тайм в матчах 5-го туру Ліги Чемпіонів
22:32, 28 листопада 2007Спорт
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Шахтар веде за грою, але рахунок нічийний
У сьогоднішніх матчах Ліги чемпіонів УЕФА зіграно по 45 хвилин
Група A. Бешикташ - Олімпік 1:0 (Тельо 27), Ліверпуль - Порту 1:1 (Торрес 19 - Лісандро 33)
Група B. Русенборг - Челсі 0:3 (Дрогба 8, 20, Алекс 40), Валенсія - Шальке-04 0:0
Група C. Вердер - Реал 2:1 (Розенберг 5, Саного 40, - Робіньо 14), Лаціо - Олімпіакос 1:1 (Пандес 30 - Галлетті - 35)
Група D. Бенфіка - Мілан 1:1 (Максі Перейра 20 - Пірло 15), Селтік - Шахтар 1:1 (Ярошик 45 - Брандао 4)
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