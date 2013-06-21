Українські тенісисти отримали суперників на Вімблдоні

У передмісті Лондона відбулося жеребкування основної частини Вімблдонського турніру, в якому візьмуть участь чотири представники України.

Як повідомляє офіційний сайт змагань, в першому колі найсильніший тенісист України Олександр Долгополов зіграє з Гаштаном Еліашем з Португалії.

З інших українців варто відзначити, що Сергій Стаховський гратиме з Рожеріу Дутра-Сілвою з Бразилії, Леся Цуренко поміряється силами з Ларою Арруабарреною (Іспанія), а Еліна Світоліна зіграє з Маріон Бартолі з Франції.

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Несприятливий жереб вийшов у Стаховського і Світоліної, яким дісталися більш досвідчені суперники, які перебувають значно вище в рейтингу. А ось Долгополов і Цуренко цілком можуть розраховувати на те, щоб пройти в друге коло змагань.

Як повідомляв УНІАН, у кваліфікаційних змаганнях до Вімблдонського турніру, які відбуваються цими днями, програли і втратили можливість потрапити до основного турніру вісім представників України - Олександр Нєдовесов, Ілля Марченко, Денис Молчанов, Ольга Савчук, Марина Заневська, Катерина Козлова і сестри Людмила і Надія Кіченок.

Основні змагання Вімблдонського турніру відбудуться з 24 червня по 7 липня.