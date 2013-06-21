Українські шаблістки виграли «срібло» чемпіонату Європи з фехтування

Як передає кореспондент УНІАН, до фінального поєдинку українки майже не мали особливих проблем. Зустріч у 1/8 фіналу наша команда пропускала, оскільки була посіяною на цьому турнірі, а розпочинала боротьбу одразу у чвертьфіналі зі збірною Азербайджану. Без проблем перемігши східних суперниць, українки у півфіналі також перемогли польську команду і вийшли у фінал.

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Суперником у фіналі була збірна Росії, якій українки програли європейське «золото» в 2011 і 2012 роках. Як і в українській збірній, де на місце олімпійських чемпіонок – травмованої Ольги Жовнір і Олени Хомрової, яка проходить відновлювальний період, пришли молодші Комащук і Вороніна, росіянки виступали без срібної призерки Олімпійських ігор у Лондоні 2012 Софії Великою, її місце посіла Яна Єгорян. Враховуючи такі зміни у складах, поєдинок обіцяв бути цікавим.

Першими на доріжку вийшли Харлан і Галіакбарова. Тут ініціатива була на стороні Харлан, і по закінченню поєдинку українки вели в рахунку 5:3. Проте вже наступний бій корінним чином змінив розстановку сил – Катерина Дьяченко змогла нанести Пундік 7 ударів, не одержавши при цьому жодного, і рахунок став вже 10:5 на користь росіянок. Два наступні поєдинки наші дівчата так само програли – 2:5 і 3:5, тому на п'ятий бій Харлан виходила, відстаючи у рахунку від Юлії Гаврилової на 10 ударів – 10:20, що не перешкодило їй завершити бій з рахунком 23:25, скоротивши, таким чином, розривши з 10 до 2 ударів. Шостий поєдинок Дьяченко-Комащук спортсменки закінчили внічию – 5:5, а в сьомому обидві команди одночасно зробили заміни – Україна замінила Пундік на Вороніну, а Росія – Гаврилову на Єгорян. Останньою вдалося завдати на два удари більше, ніж її суперниці і, збільшити відрив Росії від України до 4 очок – 35:31. Але вже в наступному поєдинку з Галіакбаровою Комащук вдалося вдруге за зустріч вивести українську збірну вперед – 40:39.

Долю підсумкового дев'ятого поєдинку вирішували Дьяченко і Харлан. Спочатку ініціатива була на стороні Дьяченко, і вона повела у рахунку 44:42. Але Харлан вдалося порівняти рахунок – 44:44. Завдати переможного удару українці перешкодила прикра помилка. Правильно прорахувавши дії Дьяченко, вона чітко виконала один з своїх коронних прийомів – узяла «четвертий» захист, а от при у відповідь ударі – просто не улучила по суперниці, чим негайно і скористалася Дьяченко, яка перейшла у відповідь в атаку і завдала 45-го удару, – 44:45.

Бронзові нагороди завоювали шаблістки Італії.

У свою чергу українські чоловіки-рапіристи, що так само змагалися цього дня, медалей не завоювали. Шансу дістатися до п'єдесталу їх позбавили угорці ще в 1/8 фіналу. Таким чином, Андрію Погребняку, Ростиславу Герцику, Клоду Юнесу і Володимиру Колтиго довелося продовжити боротьбу за місця з 9-го по 16, за підсумками якої вони стали 11-ми.

Чемпіоном Європи у чоловіків стала збірна Німеччини, які обіграла у фіналі поляків. Третє місце - у команди Великої Британії.