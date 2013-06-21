Чотири футболісти "Шахтаря" перейшли в ФК "Севастополь"
01:30, 21 червня 2013Спорт
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Новачок Прем'єр-ліги, футбольний клуб "Севастополь" офіційно оголосив, що в наступному сезоні у складі команди гратимуть четверо колишніх футболістів донецького "Шахтаря".
Як повідомляє офіційний сайт ФК "Севастополь", контракт із кримським клубом підписали півзахисник Віталій Віценець, який провів останній сезон у маріупольському "Іллічівці", захисник Олександр Чижов, нападаючий Пилип Будковський, а також ще один екс-гравець "Шахтаря" Костянтин Ярошенко.
Віценець виступатиме в "Севастополі" під 7-м номером. Орендований у "Шахтаря" Будковський узяв собі 92-й номер, а представник "Іллічівця" Чижов вибрав 36-й номер. Ярошенко підписав із командою повноцінний контракт на 3 роки і виступатиме під 9-м номером.
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