Чотири футболісти "Шахтаря" перейшли в ФК "Севастополь"

Як повідомляє офіційний сайт ФК "Севастополь", контракт із кримським клубом підписали півзахисник Віталій Віценець, який провів останній сезон у маріупольському "Іллічівці", захисник Олександр Чижов, нападаючий Пилип Будковський, а також ще один екс-гравець "Шахтаря" Костянтин Ярошенко.

Віценець виступатиме в "Севастополі" під 7-м номером. Орендований у "Шахтаря" Будковський узяв собі 92-й номер, а представник "Іллічівця" Чижов вибрав 36-й номер. Ярошенко підписав із командою повноцінний контракт на 3 роки і виступатиме під 9-м номером.