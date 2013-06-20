Донецький "Металург" придбав двох бразильців

Спортивний директор клубу Вардан Ісраелян заявив, що "обидва новобранці команди - відомі гравці, які вже тривалий час виступають в Європі і можуть найближчим часом скласти конкуренцію нашим футболістам. Александре – атакуючий півзахисник, який уміє як зробити націлену передачу, так і забити гол сам. Даніель – центрфорвард. Важливо, що він багато забиває, сподіваємося, що його бомбардирські якості проявляться і в нашій команді".

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Алешандре Афонсо раніше захищав кольори "Сантоса" (Бразилія), "Марилії" (Бразилія), "Генка" (Бельгія), "Брюсселя" (Бельгія), "Сент-Труйдена" (Бельгія), "Паралімні" (Кіпр), "Омонії" (Кіпр) і АЕКа (Кіпр). Контракт з донецьким "Металургом" підписаний на 2 роки.

У послужному списку Даніеля Родриго значаться бельгійські клуби нижчих дивізіонів - "Гамме", "Ньюкеркен", "Рупель Бом" і "Волюве". Контракт з донецьким "Металургом" цей гравець підписав на 3 роки (за схемою 1+2), повідомляє сайт ФК «Металург».