Лідери чемпіонату України з шахів сьогодні зіграли внічию

У Києві завершився шостий тур чемпіонату України з шахів, в рамках якого, лідери турніру - Руслан Пономарьов, Юрій Криворучко та Олександр Моїсеєнко зіграли свої партії внічию.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, найтривалішою сьогодні виявилася партія Пономарьов - Моїсеєнко.

Гросмейстери, які напередодні займали перше і третє місця в таблиці, прагнули поліпшити своє становище. Але, боротьба, що тривала 113 ходів, результату не принесла - нічия.

У свою чергу, Юрій Криворучко чорними завоював пів-очка в боротьбі зі Станіславом Богдановичем.

Інші три партії сьогоднішнього дня виявилися результативними. Антон Коробов виграв білими у Андрія Волокітіна, Павло Ельянов також білими фігурами здолав Мартіна Кравцова, а Захар Єфименко чорними обійшов Валерія Неверова.

Таким чином, лідерство зберіг Пономарьов, на рахунку якого тепер 4,5 очка. На пів-очка менше у Криворучка, а третє місце ділять відразу четверо гросмейстерів - Моїсеєнко, Єфименко, Коробов і Ельянов - по 3,5 бали.