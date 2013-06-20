Шацьких повернувся до київського «Арсеналу»
22:02, 20 червня 2013Спорт
349
Футбольний клуб «Арсенал» (Київ) підписав контракт з колишнім капітаном команди Максимом Шацьких.
Шацьких підписав договір
Як повідомляє офіційний сайт клубу, договір з новим-старим футболістом команди підписаний за схемою 1+1 (1 рік з можливістю продовження ще на рік за згодою сторін).
Зазначимо, що раніше Шацьких за свою футбольну кар'єру в «Арсеналі» провів 83 матчі і зумів забити у ворота суперників «червоно-синіх» 21 гол.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter