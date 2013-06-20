Шацьких повернувся до київського «Арсеналу»

Як повідомляє офіційний сайт клубу, договір з новим-старим футболістом команди підписаний за схемою 1+1 (1 рік з можливістю продовження ще на рік за згодою сторін).

Зазначимо, що раніше Шацьких за свою футбольну кар'єру в «Арсеналі» провів 83 матчі і зумів забити у ворота суперників «червоно-синіх» 21 гол.