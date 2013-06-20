Ультрас «Динамо» Київ закликають фанів бойкотувати Об'єднаний турнір з росіянами

Ультрас київського «Динамо» закликають уболівальників бойкотувати матчі Об'єднаного турніру, в якому крім «біло-блакитних» візьмуть участь донецький «Шахтар», московський «Спартак» і пітерський «Зеніт».

Відповідну заяву опубліковано на сайті ультрас Динамо Київ.

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Там зокрема зазначається: «Наприкінці червня - початку липня у Києві, Донецьку та Москві пройде серія матчів між російськими та українськими командами, в якій зокрема, братиме участь ФК «Динамо» (Київ).

Ця серія ігор позиціонується її організаторами як «об’єдіньонний турнір» задля оцінки, зокрема, глядацького інтересу та телевізійних рейтингів до можливого спільного чемпіонату України та Російської Федерації.

Незважаючи на те, що «Динамо» Київ є найбільш титулованим клубом колишнього СРСР та незалежної України, наша позиція щодо заснування «спільного чемпіонату», чи будь-яких рухів до цього, завжди була, і є чітко негативною».

Спробу проведення об’єднаного турніру, як і спробу створення спільного чемпіонату ультрас розцінюють як суто політичний крок, зрадою національних інтересів громадян обох країн.

«Багатомільйонні призові, які обіцяють учасникам майбутнього «спільного» чемпіонату його організатори, будуть отримані за рахунок звичайних платників податків, за рахунок кожного громадянина Росії та України, навіть тих, хто взагалі не цікавиться футболом. Витрачати такі кошти на реанімацію давно померлого чемпіонату СРСР у новому вигляді в той час, коли в обох країнах існує багато невирішених соціальних питань – це лицемірство та образа для усіх адекватних та розумних українців та росіян», - зазначено в повідомленні.

Ультрас закликають усіх справжніх вболівальників своїх клубів, та усіх прибічників незалежних національних чемпіонатів України та Росії долучитися до їхнього бойкоту, та утриматися від відвідин цих ігор.