Гравець київського «Динамо» перейшов у Борусію Менхенгладбах

Бразильський півзахисник київського "Динамо" Раффаель підписав чотирирічний контракт із менхенгладбаською «Борусією», повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

Очікується, що представлення футболіста відбудеться 24 червня, після того, як бразилець пройде медогляд.

Спортивний директор "Борусії" Макс Еберль заявив, що в особі Раффаеля клуб одержав ще одного універсального і технічно сильного гравця в лінію атаки. «Цей трансфер дався нам непросто, тому ми раді, що він відбувся», сказав директор.

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Нагадаємо, Раффаель перейшов у "Динамо" рік тому, і коштував клубу 9 млн євро, проте в Києві йому зіграти не вдалося. Останні півроку хавбек відіграв на правах оренди за інший німецький клуб - "Шальке-04" з Гельзенкірхена.