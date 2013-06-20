НОК України та ЮНІСЕФ підписали меморандум

Як повідомили УНІАН в Національному олімпійському комітеті України, на церемонії підписання президент НОК Сергій Бубка наголосив: "Мені приємно поставити підпис під цим документом, який засвідчує те, що НОК України знайшов надійного партнера з світовим ім'ям, якому близька наша діяльність та спрямованість".

Він розповів про заходи, які проводить НОК з метою залучення дітей до занять спортом.

"Я дуже рада, що ЮНІСЕФ в Україні об'єднує зусилля з Національним олімпійським комітетом задля привернення уваги громадськості до важливості захисту прав дітей та їх фізичного виховання й культурного розвитку. Це партнерство буде спрямовано на популяризацію олімпійських цінностей та важливості захисту прав дітей, особливо тих, які є найбільш соціально-вразливими. Спорт є важливою платформою для фізичного та духовного виховання дітей, а також для побудови суспільства, в якому не буде дискримінації та насильства. Ми чекаємо на майбутні спільні спортивні заходи задля покращення життя дітей в Україні" - зазначила Мокуо.

Меморандум діятиме до 31 грудня 2016 року й передбачатиме взаємодію та участь обох сторін у різних акціях та проектах.