Воротар київського «Динамо» гратиме за Дніпро
16:04, 20 червня 2013Спорт
823
Воротар київського футбольного клубу «Динамо» Денис Бойко на правах оренди в сезоні 2013/14 виступатиме за дніпропетровське «Дніпро».
Денис Бойко віддали в оренду Дніпру
Як повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо" (Київ), Бойко вже приєднався до своїх нових партнерів і приступив до підготовки до нового сезону.
На тему: Екс-гравець київського Динамо підписав контракт з московським клубом
Зазначимо, що вихованець київського клубу провів в основній команді "Динамо" лічені матчі. На початку кар'єри він виступав, в основному, за "Динамо-3" і "Динамо-2", а потім грав в оренді в київських ЦСКА і "Оболоні" та "Кривбасі" з Кривого Рогу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter