Воротар київського «Динамо» гратиме за Дніпро

16:04, 20 червня 2013
Спорт
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Воротар київського футбольного клубу «Динамо» Денис Бойко на правах оренди в сезоні 2013/14 виступатиме за дніпропетровське «Дніпро».

Денис Бойко

Як повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо" (Київ), Бойко вже приєднався до своїх нових партнерів і приступив до підготовки до нового сезону.

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Зазначимо, що вихованець київського клубу провів в основній команді "Динамо" лічені матчі. На початку кар'єри він виступав, в основному, за "Динамо-3" і "Динамо-2", а потім грав в оренді в київських ЦСКА і "Оболоні" та "Кривбасі" з Кривого Рогу.

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