Воротар київського «Динамо» гратиме за Дніпро

Як повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо" (Київ), Бойко вже приєднався до своїх нових партнерів і приступив до підготовки до нового сезону.

На тему: Екс-гравець київського Динамо підписав контракт з московським клубом

Зазначимо, що вихованець київського клубу провів в основній команді "Динамо" лічені матчі. На початку кар'єри він виступав, в основному, за "Динамо-3" і "Динамо-2", а потім грав в оренді в київських ЦСКА і "Оболоні" та "Кривбасі" з Кривого Рогу.