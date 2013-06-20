Українські тенісисти вибули з боротьби у кваліфікації Уїмблдону

Як повідомляє офіційний сайт турніру, Марченко, посіяний під 9-м номером, поступився в трьох сетах Малеку Джазірі з Тунісу з рахунком 7:6 (4), 5:7, 4:6.

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У свою чергу, Недовєсов програв французькому тенісистові Стефану Роберу – 1:6, 3:6.

Молчанов у матчі проти австрійця Мартіна Фішера за рахунку 4:0 на користь суперника відмовився від продовження боротьби. Ймовірно, в українського тенісиста стався рецидив травми.

Як повідомляв УНІАН, основний етап Уїмблдонського турніру пройде на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету з 24 червня по 7 липня.