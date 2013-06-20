Українські тенісисти вибули з боротьби у кваліфікації Уїмблдону
15:47, 20 червня 2013Спорт
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Всі три українські тенісисти - Ілля Марченко, Олександр Недовєсов і Денис Молчанов - вибули з боротьби у другому раунді кваліфікаційних змагань Уїмблдонського турніру.
Українці вилетіли з турніру
Як повідомляє офіційний сайт турніру, Марченко, посіяний під 9-м номером, поступився в трьох сетах Малеку Джазірі з Тунісу з рахунком 7:6 (4), 5:7, 4:6.
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У свою чергу, Недовєсов програв французькому тенісистові Стефану Роберу – 1:6, 3:6.
Молчанов у матчі проти австрійця Мартіна Фішера за рахунку 4:0 на користь суперника відмовився від продовження боротьби. Ймовірно, в українського тенісиста стався рецидив травми.
Як повідомляв УНІАН, основний етап Уїмблдонського турніру пройде на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету з 24 червня по 7 липня.
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