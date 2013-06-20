Пранкер розіграв Блохіна, представившись батьком Мілевського (аудіо)

Тренер Динамо зробив це у телефонній розмові з пранкером Vovan222, який представився батьком футболіста, повідомляє ТСН.ua.

"Ми ж дорослі люди. Збивають його або не збивають, але треба ж приходити не п'яним на тренування. Так, п'яних людей я тренувати не вмію", - сказав Олег Володимирович.

Він наголосив, що не раз спілкувався з Артемом, але він так нічого і не зрозумів. До того ж тренер не вірить, що Мілевський може змінитися.

Крім того, якось Мілевський не прийшов на тренування, яке було заплановане на 12:00. За словами Олега Володимировича, Артем прийшов тоді о 15:00 та ще й п'яний.

"Я не втручаюся в особисте життя. Але футбол є футбол. Можеш гуляти і пити - у мене немає питань. Не можеш, тоді вибирай: або футбол, або гуляй. Як же тренувати, якщо у нього тиск зашкалює і видно, що людина не може. Щоб він помер у мене на тренуванні чи що? Цього ще не вистачало!", - розповів Блохін.

У той же час, Сегодня наводить пояснення пранкера Vovan222, з яких мотивів він розіграв Блохіна.

"Ще наприкінці минулого року я записав пранк із зіркою українського футболу Артемом Мілевським. Дізнавшись, що екс-нападник "Динамо" в той час був уже засланий у дубль, я вирішив поцікавитися чи готовий той перейти, наприклад, у "Спартак" і яка ціна цього питання.

Реакція на отриманий запис в Україні була дуже бурхливою. Деякі любителі футболу навіть стали дорікати мені в тому, що висловлене ​​Артемом в пранку невдоволення Олегом Блохіним нібито остаточного поставило хрест на грі хлопця в "Динамо". Тому я давно хотів розібратися в цьому питанні і почути думку самого Блохіна з приводу Мілевського і його відходу з клубу. А заразом, може, допомогти Артему в цій непростій ситуації, в яку він сам себе і втягнув, судячи з нового запису, виключно з власної дурості.

Що з цього вийшло - слухайте самі".