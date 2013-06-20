У Женеві помер президент FIBA-Європа
12:15, 20 червня 2013Спорт
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Президент FIBA-Європа Олафур Рафнссон помер під час візиту до Женеви увечері в середу, 19 червня, у віці 50 років.
Янукович і Рафнссон
Про це повідомляє офіційний сайт організації.
Відповідно до повідомлення, Рафнссон здійснював робочий візит до Женеви, аби відвідати офіційне відкриття нової штаб-квартири FIBA.
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Свого часу Рафнссон виграв чемпіонат Ісландії в 1988 році, граючи за команду Хаукар.
Потім він став президентом Національної олімпійської асоціації Ісландії і був обраний на пост президента FIBA-Європа в 2010 році.
В кінці травня 2013 року президент FIBA відвідував Україну з візитом, під час якого обговорював на найвищому рівні підготовку країни до Євробаскету-2015, включаючи зустріч з Президентом України Віктором Януковичем.
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