У Женеві помер президент FIBA-Європа

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Відповідно до повідомлення, Рафнссон здійснював робочий візит до Женеви, аби відвідати офіційне відкриття нової штаб-квартири FIBA.

На тему: Україна відзвітувала про підготовку до Євробаскету-2015

Свого часу Рафнссон виграв чемпіонат Ісландії в 1988 році, граючи за команду Хаукар.

Потім він став президентом Національної олімпійської асоціації Ісландії і був обраний на пост президента FIBA-Європа в 2010 році.

В кінці травня 2013 року президент FIBA відвідував Україну з візитом, під час якого обговорював на найвищому рівні підготовку країни до Євробаскету-2015, включаючи зустріч з Президентом України Віктором Януковичем.