Пономарьов зберіг лідерство на чемпіонаті України з шахів

У Києві завершився п'ятий тур чемпіонату України з шахів, в рамках якого лідер змагань Руслан Пономарьов зіграв чорними внічию з Мартіном Кравцовим і зберіг лідируючу позицію.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, Пономарьов сьогодні грав на другій дошці, але довго в ігровому залі не затримався. Вже під час 16-ого ходу суперники потиснули один одному руки - нічия.

Також внічию завершив свою партію Юрій Криворучко, який йде на другому місці, з Андрієм Волокитіним, а Антон Коробов, що йшов третім, програв Олександру Арещенку - 0:1. На третьому місці тепер Коробова замінив Олександр Моїсеєнко, який обіграв білими Андрія Баришпольця - 1:0.

Таким чином, після п'ятого туру на рахунку Пономарьова 4 очки, Криворучка - 3,5, Моісеєнка - 3.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат України з шахів проходить у Києві з 15 по 26 червня.