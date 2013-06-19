Завтра почнуть продавати квитки на юнацький Євробаскет

У Києві відбулася презентація квиткової програми Чемпіонату Європи з баскетболу серед юнацьких команд (вік гравців - до 16 років), під час якої віце-прем’єр міністр України Олександ Вілкул зазначив, що діти-сироти та діти з обмеженими можливостями зможуть безкоштовно відвідати матчі турніру.

Як передає кореспондент УНІАН, Вілкул зазначив: "В Україні знову відбудеться велике спортивне свято: в Києві пройде юнацький Чемпіонат Європи з баскетболу. Ми звернулися до Місцевого організаційного комітету та Європейського відділення Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій (FIBA-Europe) з проханням сформувати таку цінову політику щодо продажу квитків на матчі, щоб всі верстви населення могли їх відвідати. Наша мета - щоб відвідати баскетбольне свято могла максимальна кількість дітей, підлітків та всіх небайдужих. За погодженням з організаторами турніру, частина квитків на матчі буде передана дітям-сиротам та дітям з обмеженими можливостями".

У свою чергу, директор турніру Євробаскет-2015 Маркіян Лубківський розповів про кількість матчів та цінову політику щодо реалізації квитків на турнір. За його словами, "упродовж 11 днів відбудуться 72 матчі, в яких візьмуть участь 16 команд-учасників змагань. Квитки почнуть продаватися 20 червня і будуть доступні як в електронному вигляді (на офіційному сайті змагань), так і в паперовому - у касах Палацу спорту. Квиток на один змагальний день коштує 50 гривень, що дозволить подивитися чотири матчі на одному майданчику упродовж дня. Якщо вболівальник хоче також подивитися матчі на другому майданчику, то має доплатити ще 50 гривень. Усього, в день буде відбуватися 8 матчів на двох майданчиках, що розташуються на головній критій спортивній арені країни - київському Палаці спорту. На матчі плей-офф за 9-16 місця квитки будуть коштуватиме 20 гривень на цілий день, що також вмістить у себе 4 гри. На матчі 1/4 фіналу та півфінали за 1-4 і 5-8 місця - 80 гривень в день, на фінальні ігри (за 1-е, 3-є, 5-е та 7-е місця) - 100 гривень на усі чотири гри".

Як повідомляв УНІАН, юнацький чемпіонат Європи з баскетболу відбудеться у Києві з 8 по 18 серпня.