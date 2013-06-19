Українця визнали найкращим легкоатлетом Європи у травні

Як повідомили УНІАН у Федерації легкої атлетики України, на початку сезону Бондаренко продемонстрував кілька вражаючих результатів.

Так, на перший етап «Діамантової ліги» в м. Доха він приїхав з невеликим ушкодженням, але з легкістю виграв змагання з особистим рекордом та рекордом турніру – 2,33 м. Після повернення додому спортсмен зізнався: «Змагання у Катарі розглядав як тренування, а вийшло так, що переміг. Такого легкого турніру в моїй кар’єрі ще не було».

Вже на наступному етапі, в Шанхаї, Бондаренко повторив свій результат і поступився Мутазу Есса Баршиму з Катару лише за кількістю спроб, завоювавши друге місце.

Саме ці два виступи і дозволили Бондаренку набрати максимум голосів при визначенні найкращого атлета місяця в Європі. За спиною у Бондаренка залишились росіянин Олександр Меньков (стрибки у довжину) та німецький дискобол Роберт Хартінг.

У голосуванні серед жінок перемогла чешка Зузана Хейнова (400 метрів з бар’єрами). Хорватка Сандра Перковіч (метання диска) та росіянка Анна Чічерова (стрибки у висоту) увійшли до першої трійки.

Голосування за кращого легкоатлета Європи відбувається щомісяця і проходить у трьох категоріях: серед експертів, представників ЗМІ та вболівальників.