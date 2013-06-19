«Шахтар» відмовив «Ліверпулю» у трансфері Мхитаряна

Коментуючи інформацію про те, що «Ліверпуль» викупив трансфер півзахисника «гірників» Мхитаряна за 20 мільйонів євро, Луческу заявив: «Ліверпуль» запропонував «Шахтарю» суму, що дорівнює так званій сумі відступних, і одержав відмову. Зараз він коштує вже, як мінімум, 25 мільйонів. Подивимося, що буде далі, проте буде дуже важко втратити трьох лідерів в особі Вілліана, Фернандіньо і Мхитаряна одночасно. На щастя, я, передчуваючи це, підшукав їм заміни, і зараз є гравці, які зможуть з честю їх замінити. Звичайно, на першому етапі буде складно, проте згодом все встане на свої місця».

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Відзначимо, що Мхитарян неодноразово висловлював бажання залишити донецький клуб і, зокрема, перейти в клуб англійської Прем'єр-ліги.