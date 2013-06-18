На чемпіонаті України з шахів перервалась виграшна серія Пономарьова

Як повідомляє кореспондент УНІАН, до четвертого туру київський гросмейстер Пономарьов підійшов з максимально можливою кількістю очок, вигравши три партії з трьох можливих.

Сьогодні він грав білими з суперником, якого перевершує в рейтингу і кількості титулів, але Єфименко зумів побудувати надійну оборону і домігся чорними нічиєї з лідером змагань.

В інших партіях дня були зафіксовані такі результати: Станіслав Богданович - Андрій Волокітін 1:0, Юрій Криворучко - Олександр Арещенко - 1:0, Антон Коробов - Олександр Моїсеєнко, Андрій Баришполець - Мартін Кравцов, і Павло Ельянов - Валерій Невєров - нічиї.

Після чотирьох турів на рахунку Пономарьова 3.5 очка, Криворучка - 3 і Коробова, який замикає проміжну призову трійку - 2.5.