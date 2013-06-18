Динамо поповнилося гравцем збірної Голландії

25-річний нападаючий збірної Голландії Джермейн Ленс уклав контракт з ФК «Динамо» (Київ). Термін угоди розрахований на чотири роки.

Як повідомляє офіційний сайт ФК «Динамо» (Київ), до підготовки до нового сезону у складі ФК «Динамо» Джермейн Ленс приступить 28 червня.

Гравець, який поповнив ряди київського «Динамо», родом з Суринам. Цікаво, що в серпні 2010-го він провів перший матч за національну збірну. Напевно, тоді він, і припустити не міг, що його подальша клубна кар'єра через три роки продовжиться в країні, проти футболістів якої він провів свій дебютний матч за національну збірну Голландії і забив свій перший гол... Тоді матч Голландія - Україна завершився з рахунком 1: 1.

Зазначимо, що невелика держава Суринам, розташована в Південній Америці і яка була до середини XX століття приєднаною територією Королівства Нідерландів, дала світу не одного відомого футбольного майстра. Досить згадати імена Аарона Вінтера, Едгара Давідса, Джиммі Флойда Хассельбайнка і багатьох інших, які з блиском виступали не тільки за свої клуби, а й за збірну Голландії.