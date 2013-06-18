Бубка пропонує здешевлювати Олімпійські ігри

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, який висунув свою кандидатуру на пост керівника Міжнародного олімпійського комітету, назвав дуже високу вартість проведення Ігор однією з головних проблем МОК, які необхідно вирішити найближчим часом.

У інтерв'ю УНІАН він сказав: "Важливе питання – контроль фінансів і масштабу Олімпійських ігор. Потрібно здешевлювати організацію проведення Ігор. Необхідно також вирішити, якою має бути олімпійська програма і як ефективніше працювати з допінгом і питаннями шахрайства і корупції в спорті".

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