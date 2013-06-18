Бубка пропонує здешевлювати Олімпійські ігри
20:37, 18 червня 2013Спорт
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Бубка назвав однією з головних проблем олімпійського руху дуже високу витратність Ігор.
Сергій Бубка
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, який висунув свою кандидатуру на пост керівника Міжнародного олімпійського комітету, назвав дуже високу вартість проведення Ігор однією з головних проблем МОК, які необхідно вирішити найближчим часом.
У інтерв'ю УНІАН він сказав: "Важливе питання – контроль фінансів і масштабу Олімпійських ігор. Потрібно здешевлювати організацію проведення Ігор. Необхідно також вирішити, якою має бути олімпійська програма і як ефективніше працювати з допінгом і питаннями шахрайства і корупції в спорті".
Повністю інтерв'ю з Бубкою читайте на сайті УНІАН.
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