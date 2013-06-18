П'ять українських тенісисток вибули з боротьби на Вімблдоні

Сьогодні в передмісті Лондона стартували кваліфікаційні змагання Вімблдонського тенісного турніру, в першому колі яких програли усі п'ять заявлених до участі українок.

Як повідомляє офіційний сайт змагань, першою вийшла на корт Людмила Киченок, яка програв росіянці Вірі Душевіній, – 2:6, 0:6.

У свою чергу, Катерина Козлова зазнала поразка від американки Ірини Фалконі – 2:6, 1:6, Ольга Савчук програла італійці Марії Єлені Камерін – 4:6, 5:7, а Марина Заневська у впертій боротьбі поступилася італійці Корінні Дентоні – 4:6, 6:3, 7:9.

Останньою вибула з боротьби Надія Киченок, яку у трьох сетах переграла німка Каріна Віттхефт, – 6:4, 3:6, 6:4.

Як повідомляв УНІАН, напередодні у чоловічому турнірі перше коло кваліфікаційних змагань подолали усі три представники України - Олександр Нєдовесов, Ілля Марченко і Денис Молчанов.

Основний турнір Відкритого чемпіонату Великої Британії пройде на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету з 24 червня по 7 липня.