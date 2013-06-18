Визначилися ще два учасники ЧС-2014

Ці команди посіли перші два місця в групі A Азіатської кваліфікаційної зони, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

В останньому турі групового турніру Південна Корея грала з Іраном, а збірна Узбекистану - з командою Катару. Іран переміг корейців з рахунком 1:0 і з 16-ма очками посів перше місце у групі. У корейців - 14 очок.

Збірна Узбекистану перемогла Катар (5:1) і наздогнала корейців за набраними очками, проте поступилася за різницею м'ячів.

Команда Узбекистану ще зберігає шанси на участь у першості світу. Для того щоб потрапити на ЧС-2014, їй потрібно буде перемогти у стикових матчах двох суперників.

Першою буде команда, яка посяде третє місце у групі B (це буде Оман або Йорданія). Переможець цих стикових матчів зіграє зі збірною, яка посяде п'яте місце в Південноамериканській кваліфікаційній зоні (зараз п'яте місце обіймає команда Уругваю).

Як повідомляв УНІАН, раніше путівки до Бразилії завоювали команди Японії та Австралії, що посіли два перші місця в іншій групі Азіатської відбіркової зони.

Чотири азіатські команди стали першими учасниками ЧС-2014, які пройшли відбірковий турнір.

П'ятою командою, яка точно зіграє на Чемпіонаті світу, є збірна Бразилії, що представляє країну - організатора турніру.