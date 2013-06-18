Найсильніші легкоатлети України їдуть на Чемпіонат Європи

Сьогодні оприлюднено склад збірної України з легкої атлетики, яка 22 - 23 червня візьме участь у командному чемпіонаті Європи, що відбудеться у Гейтсхеді (Велика Британія).

Як повідомили УНІАН у Федерації легкої атлетики України, національна збірна виступатиме на чолі з капітаном, бронзовим призером чемпіонату Європи-2012 з метання диску Наталією Семеновою та бронзовим призером Олімпійських ігор, чемпіонкою світу та Європи з потрійного стрибка Ольгою Саладухою.

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На найвищому рівні будуть представлені українські естафетні команди. Усі найсильніші атлети країни - призери Олімпійських ігор та чемпіонатів світу, чемпіони Європи - готуються до майбутнього старту. Загалом у списку команди 49 спортсменів.

Збірна України входить до 12-ти найсильніших команд Європи і виступає у Суперлізі. Три найслабші команди за підсумками чемпіонату перейдуть у Першу лігу. їх замінять три найсильніші колективи Першої ліги.

За регламентом змагань у кожному виді країну представляє лише один спортсмен або одна естафетна команда. За перше місце нараховується 12 очок, за 12-те - 1. За сумою балів чоловічої і жіночої команд буде визначено переможця.

Два роки тому, на командному чемпіонаті Європи-2011 у Стокгольмі, збірна України виграла бронзові медалі.