Говерлу очолив Грозний

Керівництво ужгородського футбольного клубу «Говерла» представило нового головного тренера команди - В’ячеслава Грозного.

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Говерли", угоду з тренером було укладено сьогодні вранці.

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У вступному слові під час представлення на клубній базі тренер сказав: «Закарпаття – футбольний край, тут вболівальники розуміються на футболі, тож докладу максимум зусиль, щоб ту славу відродити, а команда своєю грою приносила бажаний результат і радувала вболівальників».

Як ідеться у повідомленні, Грозний має власну систему тренувального процесу, що дає результат і дозволяє швидко прогресувати гравцям. За короткий проміжок часу ставить високоякісну командну гру. Має вищу європейську тренерську ліцензію – диплом категорії PRO UEFA, Заслужений тренер України і Росії.

Грозний був двічі визнаний кращим тренером України: у 1996 році (головний тренер ФК «Дніпро», Дніпропетровськ) та у 2006 році (головний тренер ФК «Арсенал», Київ). Кращий тренер Болгарії 1998 року (головний тренер ФК «Левскі», Софія).

Найбільших досягнень як тренер здобув у московському "Спартаку": п’ятикратний чемпіон Росії, учасник шести циклів Ліги чемпіонів УЄФА (більше 40 матчів).

Неодноразовий переможець Кубка Співдружності країн СНД. Переможець турніру Antalija Cup 2002. Призер чемпіонату і володар Кубка Росії та Болгарії.

Також новий тренер "Говерли" відомий тим, що відкрив, підготував і довів до рівня національних збірних ряду країн велику групу гравців. Лише на Чемпіонаті світу 2006 року у Німеччині у складі збірної України грали три вихованця Грозного: Олег Гусєв («Динамо», Київ), Максим Калініченко («Спартак», Москва), Дмитро Чигринський («Шахтар», Донецьк).

Асистентами Грозного в Ужгороді будуть старший тренер Олексій Величко і тренер з фізпідготовки Ігор Харьковщенко. Тренером воротарів призначений Володимир Васютик. До медичного штабу команди долучився Андрій Колосов.