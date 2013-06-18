Шахтар купив собі нового воротаря

Сьогодні досягнуто угоду про перехід до футбольного клубу «Шахтар» українського голкіпера Богдана Сарнавського.

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Шахтаря", футболіст, який останнім часом виступав у складі київського «Арсеналу», приєднався до «гірників» на правах вільного агента. Контракт розраховано на 5 років.

У першому інтерв'ю офіційному сайту ФК "Шахтар" Сарнавський заявив: "Я знав про інтерес з боку «гірників» ще півроку - рік тому. За мною спостерігали, але конкретних пропозицій до цього моменту не було. Мій перехід до "Шахтаря" - це обдуманий крок. Я спілкувався з цього приводу з батьками, з тренерами. Радили багато, але врешті-решт сам ухвалив рішення підписати контракт з «гірниками».