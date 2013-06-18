Став відомий третій учасник Чемпіонату світу з футболу-2014

Сьогодні в Азіатській відбірковій зоні відбулися чергові матчі кваліфікації Чемпіонату світу 2014 року з футболу, за підсумками яких збірна Австралії стала третім учасником фінального турніру після команд Японії і Бразилії.

Як повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футбольних асоціацій, щоб достроково забезпечити собі путівку на турнір до Бразилії, який пройде влітку 2014 року, австралійцям необхідно було обіграти команду Іраку.

Матч, який проходив в Сіднеї, завершився перемогою австралійців. Наприкінці гри, на 83-й хвилині переможний гол забив Джошуа Кенеді. Таким чином, австралійці у своїй групі посіли друге місце, після команди Японії, яка раніше гарантувала собі путівку на чемпіонат.

Автоматично путівку на світову першість одержує команда країни - організатора турніру, в даному випадку - збірна Бразилії.