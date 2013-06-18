Говерла і запорізький Металург залишаються у Прем'єр-лізі

На виконкомі Федерації футболу України ухвалено рішення щодо всіх учасників Прем'єр-ліги на наступний сезон, внаслідок чого "Говерлу" і "Металург" офіційно включено до списку учасників змагань на чемпіонат 2013/14.

Як передає кореспондент УНІАН, те, що два місця, які лишилися, в еліті одержали формально вибулі за підсумками сезону 2012/2013 до нижчого дивізіону клубу, підтвердив на брифінгу президент ФФУ Анатолій Коньков.

За словами Конькова, принциповим рішенням було збереження 16 команд у Прем'єр-лізі.

Таким чином, єдиним новачком у списку учасників змагань на майбутній сезон стане переможець турніру сезону 2012/13 в Першій лізі ФК "Севастополь".

На тему: Олександрія відмовилась від участі у Прем'єр-лізі

Як повідомляв УНІАН, алчевська "Сталь", яка зайняла друге місце в турнірі команд Першої ліги, відмовилася від участі у вищому дивізіоні, після чого таке ж рішення прийняла і "Олександрія". А "Буковина", яка зайняла четверте місце в турнірній таблиці, не змогла одержати атестат для участі в Прем'єр-лізі. Тому напередодні виконкому були тільки два можливі варіанти: повернення "Говерли" і "Металурга" або скорочення кількості команд.