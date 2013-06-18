ЗМІ: Арсенал перейменують назад у ЦСКА

Про це в інтерв’ю sport-express.ua заявив власник клубу Олександр Онищенко.

Зокрема, відповідаючи на питання про звернення уболівальників щодо перейменування клубу, Онищенко підтвердив, що його було взято до уваги.

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"Я їх почув. Зараз якраз відбувається процес заміни назви і, думаю, до початку сезону, якщо не буде сюрпризів, встигнемо владнати всі питання", - сказав власник клубу.

За його словами, йдеться про повний ребрендинг, а не тільки заміну логотипу.

Також Онищенко підтвердив, що швидше за все, київська команда гратиме на стадіоні в Борисполі.