«ЄвроБаскет 2015» підписав угоди з усіма аренами

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОК «ЄвроБаскет 2015».

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Як повідомив сьогодні директор турніру «ЄвроБаскет 2015» Маркіян Лубківський, усі компанії-інвестори подали до Місцевого організаційного комітету «ЄвроБаскет 2015» пакети документів, які підтверджують їхні наміри побудувати спортивні арени у Києві, Донецьку, Харкові, Львові, Дніпропетровську та Одесі. «На підставі цих документів МОК «ЄвроБаскет 2015» підписав з інвесторами протоколи про наміри, котрі надалі можуть трансформуватись в угоди на проведення матчів ЄвроБаскет-2015», - сказав Лубківський.

Він зазначив, що протоколи про наміри з компаніями-інвесторами будівництва арен у Донецьку, Києві та Харкові були підписані раніше. Сьогодні були підписані протоколи з компанією UBI, яка має намір побудувати арени у Києві, Львові, Дніпропетровську та Одесі. Таким чином, всі інвестори підтвердили серйозність своїх намірів, щоб побудувати арени, які зможуть приймати матчі ЄвроБаскету-2015.

«Однак, хочу наголосити, що остаточне рішення щодо арен і, відповідно, міст, які приймуть матчі ЄвроБаскету-2015, буде прийматись на більш пізньому етапі в залежності від прогресу будівництва. Це рішення буде прийматись FIBA Europe на основі моніторингу, який здійснює місцевий оргкомітет», - зазначив Лубківський.

*** Місцевий організаційний комітет (МОК) «ЄвроБаскет 2015» - це дочірня структура ФБУ, заснована 11 лютого 2013 року, що діє у тісній взаємодії з FIBA, FIBA Europe, ФБУ, центральними та місцевими органами державної влади України, містами-господарями турніру задля підготовки та проведення в Украйні U16 Чемпіонату Європи з баскетболу 2013 року серед юнаків та ЄвроБаскету 2015.

МОК не дублює та не підміняє функції державних структур, займається безпосередньо організацією турніру, моніторингом зведення спортивних арен, відповідно до вимог FIBA та світових стандартів, розробкою та впровадженням повної концепції турніру задля створення найкращих умов для команд, офіційних делегацій, представників ЗМІ та глядачів під час турніру. Керівник МОК – директор турніру ЄвроБаскет-2015 Маркіян Лубківський.