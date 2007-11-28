«Динамо» наближається до антирекорду «Спартака»

Київське "Динамо" знову наблизилося відразу до декількох неприємних досягнень.

Не виграш в матчі з "Ромою" став 12-м поспіль для киян в основній сітці Ліги чемпіонів. Пальму першості в цьому компоненті утримує московський "Спартак", у якого 16 матчів без перемог. Причому, серія "Спартака" все ще не урвалася.

Проте слід зазначити, що чотири перших невдач "червоно-білі" зазнали в другому груповому раунді, де суперники апріорі вище класом. Таким чином, наступний матч може стати рекордним для перших групових раундів.

Крім того, в нинішньому розиграші Ліги чемпіонів динамівці пропустили 16 голів. Рекорд тут утримує угорський "Ференцварош", який у сезоні 1995/96 дозволив відзначитися суперникам цілих 19 разів. Втім, тоді угорці зайняли третє місце в групі, набравши п`ять очок.

Другий рядок у неабиякій боротьбі тримають "Спартак" (02/03) і "Брондбю" (98/99) - по 18 голів.

Також кияни повторили рекорд Ліги у домашніх матчах з пропущеними голами підряд. Тепер їх шість. Раніше на вершині було двовладдя "Галатасарая" і "Спартака".

Football.ua