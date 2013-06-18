Росіянки залишилися без медалей Євробаскету вперше з 1997 року

Зустріч групи B завершилася з рахунком 73:49 (12:16, 18:14, 19:10, 24:9) на користь іспанської команди, яка посіла перше місце у групі. Збірні Італії та Швеції зайняли відповідно друге і третє місця, і також вийшли до другого раунду чемпіонату Європи, повідомляє РІА Новости.

Росіянкам, які раніше зуміли здолати італійок (72:66), але не забезпечили собі необхідної різниці мінімум у "+7 очок", потрібно було сподіватися лише на перемогу шведок, яка виводила б їхню команду до наступного етапу.

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Збірна Росії, яка є чинним чемпіоном Європи, посіла четверте місце в групі і вперше з 1997 року залишиться без медалей турніру. При цьому росіянки вперше в історії не зуміли подолати першу групову стадію турніру.